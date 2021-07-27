Тихановская призвала Кремль не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хочет продолжать взаимовыгодные торговые отношения с Россией. По ее словам, Минск всегда будет рядом с Москвой в качестве соседа. Россия и Белоруссия должны создавать нормальные отношения.

Об этом по данным РИА «Новости» она заявила, выступая в Совете по международным делам в Нью-Йорке. Тихановская подчеркнула, что при этом Россия не должна вмешиваться в дела республики.

«И, если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе из этого кризиса, единственное, что они могут сделать — не вмешиваться во внутренние дела», — добавила она.

Она отметила, что не считает применение российских войск в Белоруссии реальной угрозой.

«Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза», — отметила Тихановская.

Во время встречи с белорусской диаспорой в Нью-Йорке на набережной Гудзона экс-кандидат в президенты Белорусии сообщила, что американские власти не делали конкретных обещаний по поводу введения секторальных санкций в отношении Минска.