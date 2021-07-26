Власти США не дали конкретных обещаний на счет объявления секторальных санкций против Минска. Об этом заявила экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу ничего не обещаю, но очень надеюсь», — процитировал Тихановскую ТАСС.

Лидер белорусской оппозиции провела в Вашингтоне переговоры с представителями администрации США. По ее словам, на подобных обсуждениях сложно получить какие-либо обещания. Тихановская отметила, что на встрече пыталась убедить американскую сторону, что в Белоруссии сторонники оппозиции продолжают вести борьбу против действующей власти.

О переговорах Тихановская рассказала во время встречи с белорусской диаспорой в Нью-Йорке. Всего на набережную Гудзона на Манхэттене пришли несколько сотен человек. Некоторые участники мероприятия принесли с собой флаги и символику оппозиции. Экс-кандидат в президенты Белоруссии находится в США с 18 июля.