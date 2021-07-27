Тихановская отказалась от президентских амбиций

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не собирается принимать участие в новых президентских выборах. Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила об этом в интервью «Укринформ».

Тихановская сказала, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на новых выборах, которые должны быть честными и открытыми. Однако небольшой опыт у нее уже есть, появились связи и контакты, поэтому она не исключила, что сможет принести пользу.

«Думаю, что могла бы быть полезной политике. Но в той мере, в какой я буду необходима», — отметила Тихановская.

Лидер оппозиции заверила, что как только поймет, что ее миссия выполнена, то спокойно уйдет. По ее словам, у нее до сих пор не появилось каких-то политических амбиций.

Тихановская не исключила, что парламентская реформа в Белоруссии может помочь справиться с диктатурой. Сейчас ее команда разрабатывает проект новой конституции.

В августе 2020 года, когда после выборов президента ЦИК Белоруссии объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80% голосов, в стране начались массовые протесты. Сторонники оппозиции считали победителем Тихановскую. Изначально в выборах должен был участвовать ее муж, но его арестовали. А самой Тихановской пришлось уехать в Литву.

Лукашенко ранее обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны.