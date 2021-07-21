Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны

Гибридная война, которую Европа ведет против России, Белоруссии и Китая, может привести к третьей мировой. Такое заявление в интервью телеканалу Sky News Arabia сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — заявил глава Белорусского государства.

По словам Лукашенко, он называет европейцами не простых людей, а «безумных политиков», которые не могут действовать самостоятельно и находятся в колониальной зависимости от Соединенных Штатов. Он выразил уверенность, что отношения стран Западной Европы и США — это отношения колонии и метрополии.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Штаты продолжат вводить санкции против Белоруссии и привлекать власти республики к ответственности. Такое заявление в администрации американского президента сделали после встречи помощника главы США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.