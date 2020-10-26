В штабе Тихановской назвали успешным старт забастовки

В Белоруссии 26 октября истек срок «народного ультиматума», который поставила действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В крупных городах республики начались забастовки и протесты рабочих.

Как сообщил местный портал Tut.by, в митингах принимаю участие и студенты ряда университетов. Официальные власти отрицают забастовки на предприятиях — Минпромторг республики опроверг сообщения СМИ.

Однако в соцсетях стали появляться ролики с Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), из Белорусского госуниверситета (БГУ), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и прочих.

«Далучайся! (Присоединяйся!)», — скандируют рабочие и студенты.

Как пишут СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, в штабе оппозиции считают успешным старт общенациональной забастовки.

«Забастовка началась. Студенты вышли из университетов и движутся в центр города. Несколько заводов остановили работу, рабочие собираются в цехах и обсуждают ситуацию», — рассказала она в интервью «Эхо Москвы».

Она также отметила, что «Гродно Азот» останавливает производство.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правозащитников, около 300 человек задержаны в ходе протестов в Белоруссии в понедельник.