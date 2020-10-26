В штабе Тихановской назвали успешным старт забастовки
Как сообщил местный портал Tut.by, в митингах принимаю участие и студенты ряда университетов. Официальные власти отрицают забастовки на предприятиях — Минпромторг республики опроверг сообщения СМИ.
Однако в соцсетях стали появляться ролики с Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), из Белорусского госуниверситета (БГУ), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и прочих.
«Далучайся! (Присоединяйся!)», — скандируют рабочие и студенты.
Как пишут СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, в штабе оппозиции считают успешным старт общенациональной забастовки.
«Забастовка началась. Студенты вышли из университетов и движутся в центр города. Несколько заводов остановили работу, рабочие собираются в цехах и обсуждают ситуацию», — рассказала она в интервью «Эхо Москвы».
Она также отметила, что «Гродно Азот» останавливает производство.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правозащитников, около 300 человек задержаны в ходе протестов в Белоруссии в понедельник.