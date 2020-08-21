Тихановская назвала условие для возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается вернуться на родину. Но для этого нужно, чтобы ей обеспечили безопасность.

«Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — заявила Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе.

Она рассказала, что ее муж Сергей Тихановский в курсе ее пребывания в Литве. По ее словам, он рад, что семья в безопасности.

Тихановская покинула Белоруссию 11 августа — через два дня после президентских выборов. Однако она не пропала из общественного поля. Тихановская выпустила ряд заявлений. В частности, она объявила о создании координационного совета по мирному трансферу власти. Также лидер оппозиции призвала ЕС не признавать итоги выборов.

По официальным данным ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1%, а Тихановская — 10,1%. После окончания голосования в ряде белорусских городов начались протесты. В какой-то момент они переросли в противостояние с силовиками.

По данным МВД Белоруссии, в первые дни демонстраций задержаны около семи тысяч человек. Есть пострадавшие и погибшие.

Недавно Тихановская призвала рабочих бастовать. Такой способ протеста она назвала «мощным оружием против режима».