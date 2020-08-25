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    25 августа 2020, 17:41

    Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на выборы

    Анастасия Калинина

    Во вторник, 25 августа, стало известно об отклонении жалобы Светланы Тихановской на выборы президента. Верховный суд отказал в возбуждении дела.

    Об отклонении жалобы бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщило РИА «Новости».

    Ранее адвокат Тихановской Максим Знак заявил, что единственный допустимый способ выхода страны из кризиса — это подача в Верховный суд Белоруссии жалобы о признании итогов выборов президента республики недействительными.

    Также юрист отметил, что у него есть необходимые доказательства, часть из них он приложил к жалобе, а остальное планировал предоставить на суде.

    Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. После оглашения результатов на улицу стали выходить несогласные. В ходе протестных акций были задержаны российские журналисты, некоторые из них пострадали. Также было много задержанных и среди граждан Белоруссии.

    Накануне Сергей Лавров заявил, что обстановка в Белоруссии пришла в норму. При этом он отметил, что на Светлану Тихановскую в Литве оказали давление. Поэтому она стала активно выступать с политическими заявлениями.

    Новости SMI.FM