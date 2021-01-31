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    31 января 2021, 20:34

    Тигр напал на сотрудника зоопарка в Кишиневе

    Алена Макаренко

    Тигр напал на работника зоопарка в Кишиневе во время кормления. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на полицию столицы Молдавии.
    Тигр напал на сотрудника зоопарка в Кишиневе

    Мужчина принес хищнику еду, но во время кормления раздраженное животное напало на человека.

    Сотрудник попал в больницу в тяжелом состоянии — с глубокой раной на шее и многочисленными травмами на теле. Врачи проводят операцию. После этого пострадавшего переведут в отделение интенсивной терапии.

    «Мы не ожидали, он почти ручной. Ни разу не рыкнул в сторону работников зоопарка, позволял себя гладить. Никого из зоопарка не эвакуировали», — сообщили сайту kp.ru в администрации зоопарка.

    Как такое оказалось возможным, выясняется. Посетителей зоопарка не эвакуировали. В вольере находился только один тигр, он остался за ограждением после ЧП. Второй хищник был заперт в павильоне.

    В Кишиневском зоопарке живут два бенгальских тигра — самец Ренат и самка Бася. Обоих привезли годовалыми в Молдову в 2016-м из зоопарка в городе Олменс в Бельгии.

    Ранее в Хабаровском крае тигр загрыз молодого охотника. Представители Минприроды сразу же приступили к отлову хищника.