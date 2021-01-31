Тигр напал на сотрудника зоопарка в Кишиневе

Мужчина принес хищнику еду, но во время кормления раздраженное животное напало на человека.

Сотрудник попал в больницу в тяжелом состоянии — с глубокой раной на шее и многочисленными травмами на теле. Врачи проводят операцию. После этого пострадавшего переведут в отделение интенсивной терапии.

«Мы не ожидали, он почти ручной. Ни разу не рыкнул в сторону работников зоопарка, позволял себя гладить. Никого из зоопарка не эвакуировали», — сообщили сайту kp.ru в администрации зоопарка.

Как такое оказалось возможным, выясняется. Посетителей зоопарка не эвакуировали. В вольере находился только один тигр, он остался за ограждением после ЧП. Второй хищник был заперт в павильоне.

В Кишиневском зоопарке живут два бенгальских тигра — самец Ренат и самка Бася. Обоих привезли годовалыми в Молдову в 2016-м из зоопарка в городе Олменс в Бельгии.

Ранее в Хабаровском крае тигр загрыз молодого охотника. Представители Минприроды сразу же приступили к отлову хищника.