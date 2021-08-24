The Washington Post: глава ЦРУ тайно встретился с лидером талибов* Абдул Гани Барадаром

Глава ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с лидером «Талибана»* Абдул Гани Барадаром. Встреча прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле.

Это первые переговоры, проведенные на таком уровне между представителем США и главой талибов* после захвата террористическим движением власти в Афганистане. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По информации источника издания, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул для спасательной эвакуации. Глава ЦРУ мог обсуждать с главой талибов* крайний срок, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан. По информации источника, эвакуировать должны до 31 августа.

В ЦРУ отказались комментировать встречу.

«Талибан»* захватил власть в Афганистане 15 августа, с этого момента США и другие страны начали вынужденную эвакуацию своих граждан, а также жителей, которые работали на них. Многие жители Афганистана пытаются сбежать из страны в страхе перед новым правлением «Талибана»*. Женская сборная Афганистана по футболу попросила FIFA и МОК помочь им покинуть страну. Капитан команды Шабнам Мобарес заявила, что боевики движения «Талибан»* якобы угрожают убить спортсменок.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.