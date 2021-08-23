Афганские футболистки попросили защитить их от «Талибана»*

Женская сборная Афганистана по футболу попросила FIFA и МОК помочь им покинуть страну. Капитан команды Шабнам Мобарес заявила, что боевики движения «Талибан»* якобы угрожают убить спортсменок. Об этом написала The Telegraph.

Момбарес, проживающая в США, попросила спортивные организации эвакуировать из Афганистана футболисток. По ее словам, одна из спортсменок, оставшаяся в Кабуле, рассказала ей, что живет в постоянном страхе и вынуждена прятаться, опасаясь за себя и свою семью.

Капитан сборной заявила, что боевики угрожают афганским футболисткам расправой. Момбарес призвала помочь спортсменкам, которые надеялись, что футбол позволит защитить права женщин в Афганистане. Но теперь то, что сделало их счастливыми, может их убить.

Аэропорт Кабула в понедельник приостановил все рейсы из-за чрезмерного наплыва желающих покинуть страну.

* Талибы, «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация