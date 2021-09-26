На 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский сравнил организацию с «супергероем на пенсии». Он пожаловался на отсутствие интереса в мире к проблемам республики. Любопытно, что недавно был опубликован доклад главы ООН Антониу Гутерриша о нарушениях прав человека в Крыму.

В документе говорится о гонениях на крымских татар, пишет издание The National Interest. Однако на самом деле все внимание должно быть сфокусировано на арестах экстремистов, устроивших взрыв на газопроводе в селе Перевальное в Крыму. Российские спецслужбы утверждают, что это были несколько крымских татар. Они действовали по указке руководителя «Меджлиса крымско-татарского народа»*.

Организаторами взрыва также являются офицер украинской военной разведки Максим Мартынюк и его начальник, глава оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский. Подготовку саботажа мог курировать начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Эта информация опубликована на сайте российских правоохранительных органов.

Любопытно, что взрыв в Крыму произошел между презентацией доклада о репрессиях и следующей сессией ООН. Возникает также вопрос, почему украинские силовики привлекли к подготовке взрыва именно татар, а не русских или украинцев?

«Ответ очевиден — чтобы снова представить Россию в роли агрессора, подавляющего крымско-татарский народ. Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», — делает вывод автор текста.

По подозрению в диверсии на газопроводе в Крыму было задержано пятеро крымчан. Умышленное повреждение газопровода произошло в конце августа.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории России