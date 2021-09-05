Силовики задержали пятерых крымчан по подозрению в умышленном повреждении газопровода под Симферополем в конце августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

«Пять человек [задержали]. <…> Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа», — приводит агентство слова юриста.

В конце августа в МВД Крыма сообщили об уголовном деле по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем. Полицейские осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что повреждения нанесли со злым умыслом. Причастных к происшествию объявили в розыск.

В ведомстве рассказали, что специалисты проведут несколько экспертиз, и попросили местных жителей быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных случаях.