Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первого места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние превысило 200 миллиардов долларов.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени, накануне на закрытие рынков состояние Маска оценивалось в 203,4 миллиарда долларов.

Ранее отметку в 200 миллиардов долларов ненадолго пересекало состояние Безоса в августе прошлого года, затем в минувшем августе эту планку преодолел владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно.

В этом сентябре SpaceX впервые в истории осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon с гражданским экипажем на борту. Среди них были 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекман, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Крис Семброски и 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, сообщал RT.

Сегодня стало известно о планах Маска выпускать одежду под торговой маркой Cyberquad. До этого под ней был представлен прототип квадроцикла Cybertruck в 2019 году. Его собрали на основе Yamaha Raptor. После презентации никаких новостей о квадроцикле не появлялось, отмечает «Газета.Ru».