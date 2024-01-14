Мир 14 января 2024, 09:43 Tesla потеряла 94 миллиарда долларов капитализации за две недели Bloomberg: Tesla с 1 января потеряла 94 миллиарда долларов капитализации Soeren Stache/dpa/globallookpress

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Компания по производству электромобилей Tesla с начала 2024 года успела потерять 94 миллиарда долларов рыночной стоимости, что стало «худшим стартом года» для ее основателя Илона Маска. Подсчеты произвело агентство Bloomberg. По его данным, это рекордный удар по капитализации компании с момента ее выхода на биржу, то есть за 14 лет.

По информации издания, такой расклад объясняется падением спроса на автомобили и усилением конкуренции со стороны Китая. Аналитик американского инвестиционного банка Cowen Джефри Осборн отметил, что по поводу Tesla беспокойство инвесторов в первую очередь вызывает стагнация роста рынка электромобилей, а в свете снижения цен на них в КНР все превращается для индустрии в «гонку на дно».

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Агентство напомнило, что в 2023 году Tesla как раз удвоила капитализацию.

Ранее СМИ писали, что и принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) подешевела более чем на 70% с момента покупки.