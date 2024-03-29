Мир 29 марта 2024, 03:03 Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях Украины РИА «Новости»

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Звуки взрывов прозвучали в Хмельницкой и Винницкой областях Украины во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на мониторинговые группы.

Режим воздушной тревоги объявлен в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

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Ранее взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Черкассах, Житомирской, Днепропетровской и Киевской областях. В четверг вечером взрывы раздались в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Украинские СМИ также сообщили о проблемах со светом в Каменском и Кривом Роге после массированной ракетной атаки и налете «Шахедов» на юг Винницкой области.