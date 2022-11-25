Мир 25 ноября 2022, 00:52 Террористы запланировали удары по позициям правительственных сил Сирии Генерал Егоров: боевики планируют ударить по позициям сирийских правительственных сил freepik

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Террористы организации «Джабхат ан-Нусра»* собираются ударить по позициям сирийских правительственных сил с применением беспилотников. Об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Его процитировал ТАСС.

«Боевики террористической организации „Джабхат ан-Нусра“*, действующей в Идлибской зоне деэскалации, планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

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В Минобороны России сообщили, что боевики могут воспользоваться беспилотниками в течение ближайших двух дней. Террористы, по данным российских миротворцев, собираются сковать действия правительственных войск Сирийской Арабской Республики. В ведомстве подчеркнули, что на позициях в нескольких населенных пунктах боевики завершили подготовку к применению беспилотников с глубиной поражения до 15 километров при ударе.

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Также по данным российского Минобороны, за минувшие сутки в Идлибской зоне террористы совершили четыре обстрела. Погиб один сирийские военный.

В четверг, 24 ноября, московский Лефортовский суд арестовал трех украинцев по подозрению в подготовке теракта.

* «Джабхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая группировка.