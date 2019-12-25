Террористы не оставили в покое жителей Алеппо

Боевики постоянно нарушают режим прекращения боевых действий в Сирии. Число обстрелов крупнейшего города страны Алеппо за последнее время увеличилось в два раза.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова, за прошедшие сутки зафиксировали всего 55 обстрелов населенных пунктов.

В Алеппо сейчас осталось немного горожан и они очень боятся. «Посмотрите, что они сделали с нашей улицей, все разбито, ни одного целого дома не осталось, у нас много людей погибло», — приводит агентство слова местного жителя Махмуда Кублави. На своей улице он остался абсолютно один.

Он отметил, что его соседи собирались вернуться в свои дома еще месяц назад, однако боевики снова начали регулярные обстрелы. Оставшимся в Алеппо людям живется тяжело — в городе не хватает провизии, а оставшиеся жители находятся под постоянным страхом смерти. Террористы нарушают режим деэскалации не только в Алеппо.

По словам Боренкова, постоянным обстрелам подвергаются провинции Латакия, Хама и Идлиб. Ранее Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Механизм доставки грузов был установлен еще в 2014 году. С тех пор в стране много изменилось, так как сирийские власти вернули контроль над большей частью территорий.