Москва наложила вето на резолюцию по Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, представленный Бельгией, Германией и Кувейтом. Постпред РФ Василий Небензя назвал ее устаревшей.

Механизм доставки гуманитарных и медицинских грузов был установлен в 2014 году, и с тех пор систематически продлевался. По данным РИА «Новости», срок действия документа истекает 10 января 2020 года. ООН и ее партнеры пользовались маршрутом, пролегающим через пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Германия, Бельшия и Кувейт предложили продлить срок действия механизма доставки помощи, исключив переход Аль-Рамата до 10 января 2021 года.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя проголосовал против и пояснил, что резолюция не учитывает изменений, произошедших в Сирии с 2014 года.

«Тогда механизм создавался в чрезвычайных обстоятельствах, когда объективно не было иных вариантов доставки гумпомощи в районы, неподконтрольные сирийскому правительству», — отметил дипломат.

По его словам, власти Сирии вернули контроль над большей частью территории. В доставке трансграничной помощи в эти районы необходимости больше нет.

В свою очередь Василий Небензя представил собственный вариант резолюции, который учитывал современные реалии. Россия предложила оставить два перехода — Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на границе с Турцией. Переходы на границе с Иорданией и Ираком посоветовали закрыть. Небензя также предложил продлить документ не на год, а на шесть месяцев.

За российскую резолюцию проголосовали пять стран, против — шесть, воздержались — четыре. Она не набрала девяти необходимых голосов.