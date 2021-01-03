Террористы напали на пассажирский автобус в Сирии

Нападение произошло на трассе Саламия — Ракка, вблизи поселения Вади Узейб.

«Сирийские военные, находящиеся там, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы», — процитировало РИА «Новости» заметку.

В канун Нового года по меньшей мере 25 человек погибли, 13 получили ранения в результате нападения на автобус с сирийскими военными в провинции Дейр-Эз-Зор, граничащей с Ираком. Военные, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, возвращались на базу в отдаленном районе.

До этого трое российских военнослужащих получили легкие ранения, когда ракета боевиков попала в их бронетранспортер в провинции Идлиб. БТР был обстрелян «с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований», уточнили в Минобороны РФ.