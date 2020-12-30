Трое российских военных получили ранения в Сирии

В Сирии ракета боевиков попала в бронетранспортер военной полиции России. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, сообщили в Москве.

Инцидент произошел днем 29 декабря при «обеспечении безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб», рассказал на брифинге замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник, передал ТАСС.

Российский БТР был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса «с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований», уточнил он.

Сытник добавил, что раненые россияне были «оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь». Здоровью военных ничто не угрожает.

Командование российской группировкой в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности «устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на российских военнослужащих», отметил Сытник.