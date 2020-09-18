Россия потребовала у США уточнить данные о поддержке террористов в Крыму

Вашингтону придется дать объяснения после статьи в СМИ, где говорится о поддержке американцами украинских провокаций в Крыму. Если это правда, то получается, что Белый дом лоялен к террористам.

Российское посольство в США обратило внимание на публикацию телеканала NBS News. В ней упоминается, что иностранное государство имеет отношение к «украинским подразделениям, ведущим борьбу с российскими силами в Крыму». Призыв диппредставительства прояснить данные опубликован на его странице в Facebook.

В материале американские журналисты снова сослались на фейковую информацию о том, что Москва якобы финансирует талибов* — для убийства военных США в Афганистане. Телеканал со ссылкой на собственные источники заявил, что подобный поступок России мог стать «пропорциональной реакцией на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму».

«Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России», — подчеркнули в российском посольстве.

В посольстве РФ допустили, что заявление могло стать результатом «географической близорукости канала». Однако призвали Вашингтон к объяснениям.

«Если это правда, <…> то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма», — заявили дипломаты.

Несколькими днями ранее Пентагон признался, что никаких доказательств «сговора» России с движением «Талибан»* для атак на американских солдат нет.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.