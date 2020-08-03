Террорист заперся в киевском бизнес-центре и угрожает взорвать бомбу

Киевские полицейские ведут переговоры с террористом, который находится в бизнес-центре «Леонардо». Мужчина утверждает, что у него в рюкзаке лежит бомба.

«3 августа, в 12:00, полиции позвонил представитель АТ „Универсальный банк“ (Шевченковский район, помещение бизнес-центра „Леонардо“) и сообщил, что неизвестный мужчина старше 35 лет сказал, что у него в рюкзаке бомба, и попросил вызвать полицию», — написал в Facebook замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения решил остаться внутри. Полицейские начали проводить операцию «Гром», они ведут переговоры с террористом и предлагают ему сдаться. Всех местных жителей попросили обходить район проведения спецоперации.

Ранее украинские правоохранители ликвидировали мужчину, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Террорист требовал освободить его от уголовной ответственности и угрожал взорвать гранату. Заложнику удалось в течение трех секунд отскочить от взрыва. Полицейский не пострадал, а захватчика ликвидировали.