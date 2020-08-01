Полиция Украины ликвидировала полтавского террориста

Мужчину, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, ликвидировали на Украине. Во время задержания он снова захватил сотрудника правоохранительных органов.

«Полтавский Террорист Роман Скрыпник — ликвидирован. 1 августа, около 02.00, на окраине села Опишня Зинковского района, во время поисков Скрипника, начальник СРПП Зинкого отделения ГУВД Гадяцкого, и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял полицейского в заложники», — рассказал о произошедшем заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко в своем аккаунте в Facebook.

Террорист обещал взорвать гранату, Он требовал освободить его от уголовной ответственности. Украинские спецслужбы провели операцию «Гром» и ликвидировали преступника точным выстрелом. У заложника было три секунды, чтобы отскочить от взрыва гранаты. Он не пострадал.

Ранее против террориста возбудили уголовные дела за «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «захват работника правоохранительного органа как заложника» и «незаконное обращение с боеприпасами».