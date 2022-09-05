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Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

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05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

«Sputnik Афганистан»: взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле

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Взрыв произошел в районе Кабула, где находится российское посольство. Об этом сообщило издание «Sputnik Афганистан».

По данным местных СМИ, есть погибшие. Информация о произошедшем уточняется.

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Взрыв случился на улице Дар-уль-Аман, написало агентство Aamaj News. Местные жители рассказали о большом количестве машин скорой помощи, выехавших к месту происшествия. По их данным, сила взрыва была такова, что у некоторых домов вылетели стекла.

По уточненной информации СМИ, прямо у ворот российского посольства взорвался террорист-смертник. Как написало Reuters, в него выстрелила выстрелила охрана талибов.* Местная полиция выясняет число жертв,

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Ранее, в августе, произошел взрыв в мечети, находящейся к северу от Кабула. Погибли 20 человек.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.

Афганистан

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