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    09 апреля 2021, 00:59

    Территорию ЛНР украинцы обстреляли из миномета и гранатомета

    Анастасия Кукова

    Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о том, что силы ВСУ дважды открывали огонь по ее территории. Информации о пострадавших и нанесенных разрушениях по уточняется.

    Пресс-служба Народной милиции ЛНР.

    Сообщается, что украинские военные обстреляли населенные пункты Нижнее Лозовое и Калиновку из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета и гранатомета по населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка.

    Также военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных минометов по селу Логвиново.

    За несколько дней до обстрела в ЛНР подорвались на мине два подростка. Один был контужен, другой — погиб.