Территорию ЛНР украинцы обстреляли из миномета и гранатомета

Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о том, что силы ВСУ дважды открывали огонь по ее территории. Информации о пострадавших и нанесенных разрушениях по уточняется.

Сообщается, что украинские военные обстреляли населенные пункты Нижнее Лозовое и Калиновку из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета и гранатомета по населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка.

Также военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных минометов по селу Логвиново.

За несколько дней до обстрела в ЛНР подорвались на мине два подростка. Один был контужен, другой — погиб.