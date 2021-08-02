Американцы пригрозили войти в территориальные воды Крыма

США на протяжении десятилетий делали то же, что и вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Об этом заявил зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал заместитель помощника изданию «Новое время».

Он добавил, что Китай мешает свободе судоходства в Южно-Китайском море и нарушает права принадлежащих Филиппинам островов. По словам Кента, США намерены бороться с такой ситуацией.

«Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — заключил он.

В конце июня британский эсминец Defender нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент. Военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы корабль изменил свой курс.