На Украине наградили медалью капитана эсминца Defender за провокацию

Капитана британского эсминца Defender, который в июне нарушил российскую границу у берегов Крыма, наградили на Украине. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на украинские СМИ.

Капитан британского эсминца Defender получил медаль «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021. Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Из-за этого сторожевой корабль ВМС России выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что провокаторы, которые устраивают игры в Черном море, «получат по носу, поэтому лучше им сюда не соваться». Накануне ракетный катер «Даниолос» ВМС Греции зашел в Черное море. Силы Черноморского флота контролируют действия греческого судна, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.