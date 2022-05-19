Термин «ожирение» предложили запретить в США

Ученые из отделения здравоохранения Иллинойского университета выступили с идеей запретить термин «ожирение». По их мнению, он является оскорбительным. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалисты отметили, что негативное отношение к толстым людям в обществе нужно приравнять к расизму. Они предложили заменить словосочетание «человек с ожирением» на выражение «человек с большим телом».

Американцы страдают ожирением чаще, чем многие другие нации. Например, от диабета, который был вызван ожирением, в прошлом году в этой стране умерли более ста тысяч человек, что является рекордным показателем. От проблем с лишним весом страдают свыше 40% жителей Штатов.

Тем временем одна из наиболее популярных американских сетей фастфуда McDonald`s продаст свой бизнес в России бизнесмену Александру Говору. Корпорация приняла решение окончательно уйти с российского рынка.