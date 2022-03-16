«Теряют человеческий облик». Как западные СМИ врут о ситуации на Украине

Западные средства массовой информации в попытках очернить Россию в специальной операции на Украине теряют человеческий облик. Об этом в эфире «360» заявил политический аналитик Иосиф Дискин.

«Западные СМИ утратили критерий качественной журналистики. Они показывают удары РФ по украинским укреплениям как обстрел Россией Харькова. Просто человеческий облик теряют!» — заявил аналитик.

Также Дискин заявил, что удар ракетой из комплекса «Точка-У» по центру Донецка был точно спланированной атакой по мирному населению.

«Очевидно, что это спланированная атака, ведь одновременно с этим несколько мерзавок собирали людей в то время, куда прилетела ракета», — заявил он.

Политолог уверен, что Украина попытается выдать обстрел Донецка за военный успех, но на переговорах позиция РФ только ужесточится.

ВСУ 14 марта обстреляли центр Донецка из ракетного комплекса «Точка-У», жертвами стали 23 человек, еще 30 пострадали.