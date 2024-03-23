Мир 23 марта 2024, 15:01 Теракт в Crocus City Hall осудили в ЕС и НАТО Боррель, фон дер Ляйен и НАТО осудили теракт в Crocus City Hall Unsplash

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В Североатлантическом альянсе выпустили заявление, в котором осудили теракт в Crocus City Hall. Аналогичные заявления прозвучали и от первых лиц Евросоюза.

Глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла высказалась о позиции блока о произошедшем в Красногорске 22 марта в соцсети X.

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«Мы, безусловно, осуждаем нападение на зрителей концерта. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления», — написала она.

В альянсе принесли соболезнования родным погибших при теракте.

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X также с осуждением отнесся к теракту и призвал международное сообщество объединить усилия по борьбе с терроризмом.

«Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацеливается на беззащитных людей», — написал он.

Солидарна с ним была и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнило РИА «Новости». Хотя она в обращении с соболезнованиями вспомнила о версии причастности к теракту «Исламского государства»*.

Теракт осудили и глава Евросовета Шарль Мишель и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В МИД России отметили, что США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ*. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что террористы планировали скрыться на Украине. Страну, обратила она внимание, 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.