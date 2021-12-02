Теннисные турниры приостановили в Китае после пропажи спортсменки, обвинившей чиновника в домогательствах

Женская теннисная ассоциация (WTA) решила приостановить все соревнования в Китае из-за исчезновения Пэн Шуай, которая до этого обвинила бывшего премьер-министра страны в сексуальных домогательствах. Сообщение об этом появилось на сайте WTA.

«Если влиятельные люди смогут и дальше заглушать голоса женщин и замалчивать обвинения в сексуальном насилии, то основание, на котором была построена WTA, — равноправие для женщин — серьезно пострадает», — объяснил глава объединения Стив Саймон, подчеркнув, что он не даст этому произойти.

Пэн Шуай написала в социальной сети Weibo, что ее принуждали к сексуальной связи с экс-чиновником Чжаном Гали. Почти сразу же пост был удален, а сама девушка перестала отвечать на звонки и сообщения.

Позже на одном из государственных телеканалов вышел сюжет о том, что Пэн находится в безопасности, отказывается от своих слов и просит не переживать за нее. В WTA начали сомневаться, что это на самом деле так, и теперь настаивают на расследовании случившегося.