Мир 02 февраля 2024, 12:28 Темой последнего спора Зеленского и Залужного стала мобилизация WP: Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации Global Look Press

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Обострение конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошло из-за мобилизации. Тему подняли в минувший понедельник, 29 января, на встрече, в ходе которой глава государства предложил генералу оставить свой пост. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Собеседники журналистов пояснили, что Залужный настаивал на необходимости призвать на военную службу дополнительно 500 тысяч человек. Зеленский заявил, что сделать это невозможно из-за нехватки оружия, формы и сложностей с призывом.

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Это не единственное противоречие, возникшее между украинским лидером и главнокомандующим ВСУ. По данным агентства Bloomberg, у Зеленского и Залужного разные взгляды на ситуацию на фронте. Президент не согласен с тем, что ситуация зашла в тупик, и требует новых и «смелых» действий. Генерал считает, что без привлечения дополнительных сил и современных вооружений добиться какого-то перелома ситуации невозможно.

Противостоянием политического и военного руководства сильно недовольны США, так как конфликт только заменяет принятие необходимых решений.

Источники The Washington Post уточнили, что отставка Залужного уже неизбежна. Но есть вариант, что он сделает это добровольно под давлением офиса президента. В ближайшее время в самом близком кругу главнокомандующего ВСУ начнутся чистки, которые оставят генерала без дополнительной поддержки, что заставит его сложить полномочия.

Без принятия непопулярных мер провести мобилизацию на Украине невозможно. Но и перелома в ситуации на фронте не произойдет при отсутствии дополнительных сил. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал сам Залужный. Он пояснил, что сейчас преимущество в численном составе войск на стороне России. При этом Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов и сокращением поставок оружия со стороны западных союзников.