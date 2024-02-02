Мир 02 февраля 2024, 08:28 Залужный признал необходимость «непопулярных мер» для мобилизации на Украине Залужный заявил, что без «непопулярных мер» Киеву не удастся усилить ВСУ РИА «Новости»

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Украинские власти не смогут провести мобилизацию без «непопулярных мер». Такое мнение высказал главнокомандующий Украины Валерий Залужный в интервью CNN.

«Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации человеческих ресурсов», — подчеркнул он.

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По его мнению, Киев оказался в сложном положении из-за несовершенной нормативно-правовой системы и частичной монополизации оборонно-промышленного комплекса. Все это негативно отражается на производстве снарядов, которых остро не хватает военнослужащим. На этом фоне Украина становится еще более зависимой от поддержки со стороны западных партнеров.

Киеву придется справляться с сокращением помощи из-за истощения запасов государств-доноров. Кроме того, он признал наличие политических конфликтов в странах, которые до этого активно поддерживали Украину.

Ранее Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ВСУ находятся в плачевном состоянии и это никак не изменится, если поставить на пост главкома другого человека.