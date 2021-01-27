Темнокожего студента затравили на Украине за критику языкового закона

Студента медицинского университета Запорожья начали травить за его мнение о языковом законе Украины. Темнокожий молодой человек заявил, что за многих украинцев ему попросту стыдно.

На опубликованную африканским студентом по имени Шон видеозапись обратил внимание «Царьград». Ролик уже разлетелся по социальным сетям.

Парень заметил, что живет в восточной части Украины и говорит на русском языке, как и все остальное население. За жителей западной части страны, признался студент, ему стыдно.

«Я говорю на русском языке, <…> живу в восточной части Украины, и тут люди говорят на русском. Я учусь на русском языке. И что, моих преподавателей теперь посадить за то, что они разговаривают на русском языке?» — задался он вопросом.

Студент напомнил, что у каждого есть право выбора. К тому же, по словам Шона, украинскому его никто не учил и язык он знает плохо.

«Я не родился на Украине. <…> Я не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай Бог быть частью такого народа, смешиваться с такими людьми на всю жизнь», — заявил африканец.

После этого на Шона объявили охоту украинцы, придерживающиеся националистических взглядов. Через Telegram они распространили просьбу передать личные данные студента.

Удалось им завладеть этой информацией или нет, не уточняется. Но спустя какое-то время молодой человек записал новое видео. Уже с извинениями.