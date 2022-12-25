Мир 25 декабря 2022, 05:02 Телеведущий в США назвал главную ложь 2022 года о России Телеведущий Карлсон назвал ложью 2022 года обвинения России в подрывах «Северных потоков» Danish Defence

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Главная ложь о России 2022 года — это обвинения в ее адрес в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Запись программы опубликована на его YouTube-канале.

«Начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: президент России Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!» — сыронизировал телеведущий.

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При этом Карлсон добавил, что у него много самых любимых примеров лжи этого года. Американские СМИ, как заметил телеведущий, обвиняли Россию в подрыве трубопроводов «с совершенно серьезным лицом». После этих слов он показал отрывки из эфира CNN, где ведущие и приглашенные гости, среди которых был бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бездоказательно обвиняли Россию в подрывах ее же газопроводов.

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«Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», — сказал телеведущий.

Карлсон также заявил, что подрывы «Северных потоков» являются проделками администрации президента США Джо Байдена, под которыми она подписалась.

Читателей французского издания Le Figaro ранее возмутило, что газета The Washington Post преподнесла отсутствие доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках» как нечто сенсационное. В комментариях пользователи высказали негодование, что журналисты США выдали очевидную правду за некую сенсацию.