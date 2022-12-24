Мир 24 декабря 2022, 09:22 Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к ЧП на «Северных потоках» Le Figaro: французы уверены в непричастности России к ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Газета The Washington Post преподнесла отсутствие доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках» как сенсацию. Такой подход возмутил читателей французского издания Le Figaro.

В комментариях французы высказали негодование, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию.

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«Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно. И вот американцы готовятся к новой утечке», — написал один из читателей.

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Другой отметил, что с самого начала было очевидна невиновность России. Третий комментатор обратил внимание, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.

В среду, 21 ноября, газета The Washington Post опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. В публикации со ссылкой на неназванных европейских чиновников отметили, что свидетельств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нет.