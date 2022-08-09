Ученые назвали самый короткий день в истории Земли

Исследователи Британской национальной физической лаборатории заявили, что Земля вращается быстрее, чем полвека назад. Самым коротким днем стало 29 июня, сообщило Timeanddate.

Если раньше земные сутки длились в среднем 86,4 тысячи секунды, то 29 июня они продлились на 1,59 миллисекунды меньше. В этом случае из атомных часов придется убрать секунду, но это может негативно сказаться на работе всех информационных систем, которые зависят от точного времени.

Согласно прогнозам, эта секунда будет вычтена в 2029–2030 году. Британские ученые полагают, что ускорение вращения Земли связано с так называемым чандлеровским колебанием полюсов. Период колебания оси вращения планеты составляет 428 суток.

В начале июля телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые цветные снимки космоса. Посмотреть их можно на сайте NASA. Фотографии стали самыми глубокими и четкими инфракрасными снимками Вселенной, которые доступны человечеству на данный момент. Кроме того, «Джеймс Уэбб» записал данные о SMACS 0723, которые помогут ученым узнать больше об этом скоплении галактик.