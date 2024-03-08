Мир 08 марта 2024, 23:43 Телемастера из Латвии арестовали за настройку российских каналов Латвийскому телемастеру грозит тюремный за настройку российских каналов РИА «Новости»

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В Латвии арестовали телемастера, который по просьбе местных жителей настраивал им российские каналы, заблокированные в стране. Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

Услугами специалиста успели воспользоваться более 180 человек. Теперь ему за это грозит тюремный срок до трех лет, либо штраф с конфискацией имущества.

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Кроме того, полицейские изъяли у мужчины оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов.

Ранее латвийский МИД порекомендовал жителям страны несколько дней не ездить в Москву из-за якобы существующей угрозы терактов. О каких именно угрозах и откуда латвийское дипведомство получило такие данные, в сообщении не указали. Предупреждения о возможных терактах в Москве опубликовали также Соединенные Штаты и Великобритания.