Мир 08 марта 2024, 17:03 Жителям Латвии посоветовали не ездить в Москву из-за угрозы терактов МИД Латвии рекомендовал воздержаться от поездок в Москву из-за угрозы терактов

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Жителям Латвии посоветовали несколько дней не ездить в столицу России из-за угрозы терактов. Информацию опубликовало латвийское Министерство иностранных дел в соцсети X.

«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве», — указано в публикации.

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О каких именно угрозах и откуда латвийское дипведомство получило данные — неизвестно.

Предупреждения о возможных терактах в Москве опубликовали также Соединенные Штаты и Великобритания. Американское посольство сообщило, что экстремисты в ближайшее время якобы планируют атаки в местах крупных скоплений людей, например на концертах.

Ранее МИД Германии призвал немцев не ездить в Россию, особенно в приграничные с Украиной города. Тем, кто уже находится в стране, посоветовали выехать.