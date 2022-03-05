Американские телеканал ABC News CBS News заявили о прекращении вещания в России из-за закона об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Об этом сообщило сообщают СМИ.

«CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учтивая принятый сегодня закон о медиа», — привело издание Deadline слова представителя канала.

Также оно сообщило и о прекращении вещания ABC News из России. Кроме того, больше не будет работать в РФ и канадская корпорация CBC. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявления компании.

Ранее соответствующие решение приняли американский канал CNN и агентство Bloomberg.

Накануне Госдума и Совет Федерации приняли закон об уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России, их дискредитации. Также за распространение фейков предполагается наказание в вид крупных штрафов. Наказывать будут и за призывы к антироссийским санкциям. Позже закон подписал президент Владимир Путин.