Теlеgrарh: принц Чарльз попросит инвестировать $10 млрд в экологию

Издание написало, что цель Чарльза — побудить компании выделять деньги на проекты по восстановлению лесов, ландшафта и по компенсации выбросов углерода.

Этот призыв станет одной из мер, предпринимаемых принцем в рамках своего экологического проекта Terra Carta. В нем собраны рекомендации для компаний по движению к более экологичному будущему в течение будущих десяти лет.

Во время выступления на One Planet член королевской семьи собирается призвать предпринимателей по всему миру поддержать проект, для того чтобы «привести процветание в гармонию с природой, людьми и планетой в грядущее десятилетие».

Тем временем в России заявили, что в стране потепление климата происходит в два-три раза быстрее, чем во многих других государствах. Это следствие крупных экологических проблем. В частности, к драматическим последствиям может привести таяние вечной мерзлоты.