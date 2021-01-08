Возможные последствия потепления климата спрогнозировали в России. Будут разрушения и инфекции

Потепление климата в России идет быстрее, чем в других странах. Таяние вечной мерзлоты может привести к техногенным катастрофам и экологическим бедствиям. Об этом заявил сенатор Александр Акимов.

«Согласно оценкам специалистов, в XXI веке потепление климата в России идет быстрее в два-три раза, чем в других странах. Изменение климата провоцирует целый ряд крупных экологических проблем», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике.

Акимов подчеркнул, что таяние вечной мерзлоты на 60% российской территории может привести к разрушению фундамента зданий и транспортных коммуникаций. Потепление климата негативно влияет на экологию Арктической зоны. Помимо техногенных аварий, последствия которых убивают природу, таяние вечной мерзлоты повышает риск распространения инфекций из скотомогильников.

По словам сенатора, в ближайшие три года Россия будет председателем Арктического совета.

«Центральной темой председательства предполагается определить проблематику устойчивого развития Арктики с упором на сбалансированном продвижении по всем трем его измерениям: экономическому, социальному и экологическому», — сообщил Акимов.

Основные задачи этой работы, объяснил Акимов, — это генеральная уборка и ликвидация последствий хозяйственной деятельности в Арктике в прошлом.