Отряд охотников за НЛО может появиться в Великобритании

В Британии уже в следующем месяце может появиться отряд охотников за неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на Министерство обороны страны.

Такое решение, как указано в статье, было принято после сообщений о подготовке доклада Пентагона о попадании в Сеть видео, на котором запечатлено преследование американскими истребителями «летающих тарелок».

«Думаю, если нам предоставят достаточно веские доказательства, что там действительно что-то было, то мы обязательно подумаем над этим», — приводит издание слова своего источника в британском минобороны.

Пилот ВМС США Райан Грейвз давал интервью на телеканале CBS, в котором заявил, что в 2014 году видел НЛО над Восточным побережьем США. Космонавт также обратил внимание на то, что объект двигался против ветра.

Российский космонавт Андрей Борисенко прокомментировал случаи появления НЛО над США. По его словам, причинами таких феноменов могут служить природные явления или испытания секретной военной техники.