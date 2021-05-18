Российский космонавт объяснил «феномен НЛО» в США

Российский космонавт Андрей Борисенко прокомментировал случаи появления НЛО над США. По его словам, причинами таких феноменов могут служить природные явления или испытания секретной военной техники. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее пилот ВМС США Райан Грейвз давал интервью в программе 60 Minutes на телеканале CBS. Он заявил, что в 2014 видел НЛО над восточным побережьем США. Космонавт также обратил внимание на то, что объект двигался против ветра.

«Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений, действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но скорее всего, в 99 случаев из 100 — это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят», — заявил космонавт.

Он также отметил, что подобным явлениям можно найти научное объяснение. Достаточно лишь спокойно обсудить и поразмышлять над увиденным.

Ранее бывший сенатор США обвинил Россию в создании НЛО для преследования военных кораблей. Он заявил, что за неопознанными летающими объектами, которые сняли на видео экипажи кораблей ВМС США, стоят Россия и лично президент Владимир Путин.