Мир 27 апреля 2023, 23:38 Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе личных данных пользователей Дуров: Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей РИА «Новости»

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания обжалует решение бразильского суда о предоставлении данных пользователей. Фирма намерена защищать право людей на частное общение, сообщил бизнесмен на своем канале.

«В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение», — написал Дуров.

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Действие Telegram в стране приостановили из-за того, что копания отказалась выдать по запросу федеральной полиции личные данные предполагаемых террористов.

Суд оштрафовал компанию Дурова на один миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Сам бизнесмен утверждает, что миссия мессенджера заключается в сохранении свободы слова и конфиденциальности во всем мире. Он предупредил, что если местные законы противоречат этой миссии, то такие рынки приходится покидать.

Дуров напомнил, что в прошлом Россия, Иран и Китай запрещали Telegram из-за его «принципиальной позиции» в вопросе прав человека.

«Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны», — заключил миллиардер.

Бразильские власти обратились с запросом к Telegram после нескольких нападений на школы. Это было частью мер безопасности, предпринятых властями, которые просили предоставить информацию по опасному контенту.

Ранее сообщалось, что бразильские полицейские требовали от администрации канала передать им сведения об участниках и руководителей групп неонацистов. Предположительно, эти личности причастны к нападениям на учебные заведения.