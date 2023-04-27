Мир 27 апреля 2023, 01:13 Суд заблокировал Telegram в Бразилии Бразильский суд постановил заблокировать Telegram на территории страны РИА «Новости»

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Суд в Бразилии заблокировал Telegram из-за неполноты предоставления данных по запросу правоохранителей. Ходатайство подала федеральная полиция, которую не устроили предоставленные мессенджером данные в рамках сотрудничества со следствием, сообщил портал G1.

Полицейские требовали от администрации канала передать им сведения об участниках и руководителей групп неонацистов. Предположительно, эти личности причастны к нападениям на учебные заведения. Но в итоге полицейские не получили номера мобильных телефонов пользователей.

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Предписание о блокировке направят всем операторам мобильной связи и администрациям магазинов приложений для мобильных устройств в течение дня. Также Telegram заплатит штраф в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день за непредоставление данных полицейским.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым «обедневшим» миллиардером из российского списка Forbes. Всего, по оценке издания, 13 богатейших людей России потеряли за 2022 год суммарно 8,5 миллиарда долларов.