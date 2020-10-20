Telegram-канал NEXTA признали экстремистским в Белоруссии

Это связано с тем, что в материалах канала нашли признаки экстремистской деятельности. В частности, речь идет о публичных призывах и организации массовых беспорядков.

Министерство информации страны в ближайшее время включит NEXTA-Live и его логотип в республиканский список экстремистских материалов и примет меры к ограничению доступа «к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

NEXTA стал одним из самых популярных белорусских Telegram-каналов после того, как в Белоруссии начались протесты. Часть общества оказалась не согласна с результатами президентских выборов. Они пришли 9 августа 2020 года. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко.

Недавно он сменил руководство трех крупнейших белорусских вузов. СМИ пишут, что это произошло из-за того, что студенты этих заведений активно участвовали в акциях протеста. При этом сам Лукашенко утверждает, что с пониманием и терпением относится к молодыми людям.