Лукашенко призвал силовиков быть терпимее к «заблудшим» студентам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он просит чиновников и представителей силовых структур спокойнее относиться к участвующим в протестах студентам. Их он назвал «заблудшими».

По его словам, у этих молодых людей мозги «на место уже не поставишь». Однако такой молодежи на самом деле мало. Просто за ней тянутся остальные.

«Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди», — сказал Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

Он сказал, что белорусские власти не могут не обращать внимания на то, что происходит в университетах. Однако белорусский лидер считает, что ничего катастрофического не произошло. Ведь «студенты всегда были людьми буйными и бурными».

Лукашенко вспомнил, что когда он был студентом, то доставлял хлопоты декану исторического факультета. Однако против власти политик никогда не выступал. Он занимался общественной деятельностью, защищал справедливость и интересы сверстников.

«Меня только спасало то, что я всегда отлично учился и активистом еще был. Ну как меня выгонишь?» — заметил президент Белоруссии.

Ранее Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что в трех крупнейших белорусских вузах произошли кадровые перестановки. Туда пришли новые ректоры. Их назначил Лукашенко. РИА «Новости» написало, что президент сменил руководство в тех учебных заведениях, чьи студенты активно участвовали в протестах. Речь идет об БГУКИ, МГЛУ и БрГТУ.