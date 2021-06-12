Телебашню в Куала-Лумпуре окрасили в цвета российского флага в честь праздника

День России эпично отметили в Малайзии — в Куала-Лумпуре телевизионную башню окрасили в цвета российского флага в честь праздника. Об этом ТАСС рассказала руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Малайзии Светлана Ковалева.

«В нынешнем году празднование Дня России в Малайзии проходит в условиях полного локдауна. <…> В связи с этим ряд мероприятий проходит в онлайн-режиме, а ярким финалом стала подсветка телевизионной башни Менара белыми, синими и красными огнями», — приводит агентство слова собеседницы.

Ковалева подчеркнула, что это стало настоящим праздником для россиян, которые живут в разных городах этого азиатского государства, и «ярким символом укрепления дружбы между народами двух стран».

В Малайзии с начала лета действуют жесткие ковидные ограничения, которые ввели с началом резкого роста числа заболевших. Людям нельзя отъезжать от своего дома дальше 10 километров, а ходить по магазинам и аптекам нельзя дольше двух часов.