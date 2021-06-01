Ограничения по коронавирусу ужесточили в Малайзии

Почти полный локдаун ввели в Малайзии после роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Закрыты все торговые центры и большинство предприятий. Медики рассказали, что система коронавируса не справляется в сложившейся эпидемической ситуацией. Премьер-министр страны начал ужесточать ограничения после того, как количество зафиксированных случаев выросло до девяти тысяч в день. Это произошло после того, как мусульмане массово начали ездить к родственникам во время праздника Курбан-байрам.